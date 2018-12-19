إعادة تشغيل خط كهرباء جنوب طرابلس بعد صيانته

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 02:27 مساء
خط كهرباء جنوب طرابلس بعد صيانته. (صورة من شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، الانتهاء من صيانة خط جنوب طرابلس شرق طرابلس جهد 220 ك.ف وإعادة تشغيله.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان صادر عنها اليوم، إن الخط تعرض إلى الانهيار والتخريب نتيجة الاشتباكات التي شهدتها جنوب العاصمة طرابلس خلال الفترة الماضية.

وأكدت أنه جرى تنفيذ كافة الأعمال بجهود فنيي ومهندسي شركة المشروعات الكهربائية تحت إشراف إدارة صيانة الجهد الفائق بالشركة العامة للكهرباء.

وكان المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، قال إن خسائر المنظومة الكهربائية المالية بسبب الحرب الأخيرة، التي دارت في جنوب طرابلس، وما تعرضت له بعض المحطات والخطوط للقصف والتدمير المتعمد والسرقة والإتلاف، قاربت المليار ونصف المليار دينار ليبي فقط.

خط كهرباء جنوب طرابلس قبل صيانته. (صورة من شركة الكهرباء)
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