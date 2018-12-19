أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 02:12 مساء

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرار مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية اليوم الأربعاء. 

وحافظ الدولار على مستوى 4.66 دينار مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كان سعر صرف العملة الأميركية سجل 4.68 دينار في منتصف تعاملات أمس الأربعاء، ليختتم تداولات أمس على انخفاض عند 4.66 دينار. 

واستقر اليورو في تعاملات اليوم الأربعاء عند 5.25 دينار، والجنيه الإسترليني على مستوى 5.74 دينار.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الليرة التركية التي سجلت 0.88 دينار، و والدينار التونسي عند 1.51,55 دينار ليبي.

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