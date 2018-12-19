تشكيل فرق عمل بين الصحة الليبية والتونسية لتسديد الديون المستحقة على ليبيا

وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق خلال لقائه وزير الصحة التونسي. (صورة من صحة الوفاق)

أعلن وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، محمد هيثم، الاتفاق مع تونس على تشكيل فرق عمل بين وزارتي الصحة الليبية والتونسية لتسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني محمد هيثم، مع وزير الصحة التونسي عبدالرؤوف الشريف أمس الأحد، لبحث نتائج لجان فحص وتدقيق ديون العلاج المترتبة على الدولة الليبية مقابل علاج المرضى الليبيين.

وقال وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، في بيان صادر عنها اليوم، إنه جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في الجانب الصحي في العديد من الملفات؛ أبرزها الاستفادة من التجربة التونسية في مجال مراقبة وتوزيع الأدوية إلى جانب تنظيم القطاع الصحي الخاص.

وتم خلال اللقاء الذي حضره مدير إدارة الشؤون الطبية بالوزارة الطاهر عبدالعزيز سليمان، الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة للتواصل تمهيدًا لإبرام اتفاقات ثنائية بين البلدين خلال المدة القادمة.

وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق خلال لقائه وزير الصحة التونسي. (صورة من صحة الوفاق)