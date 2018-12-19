تشكيل فرق عمل بين الصحة الليبية والتونسية لتسديد الديون المستحقة على ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 01:55 مساء
وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق خلال لقائه وزير الصحة التونسي. (صورة من صحة الوفاق)

أعلن وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، محمد هيثم، الاتفاق مع تونس على تشكيل فرق عمل بين وزارتي الصحة الليبية والتونسية لتسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني محمد هيثم، مع وزير الصحة التونسي عبدالرؤوف الشريف أمس الأحد، لبحث نتائج لجان فحص وتدقيق ديون العلاج المترتبة على الدولة الليبية مقابل علاج المرضى الليبيين.

وقال وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، في بيان صادر عنها اليوم، إنه جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في الجانب الصحي في العديد من الملفات؛ أبرزها الاستفادة من التجربة التونسية في مجال مراقبة وتوزيع الأدوية إلى جانب تنظيم القطاع الصحي الخاص.

وتم خلال اللقاء الذي حضره مدير إدارة الشؤون الطبية بالوزارة الطاهر عبدالعزيز سليمان، الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة للتواصل تمهيدًا لإبرام اتفاقات ثنائية بين البلدين خلال المدة القادمة.

وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق خلال لقائه وزير الصحة التونسي. (صورة من صحة الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
العين يحقق المفاجأة ويبلغ نهائي مونديال الأندية
رياضة عالمية
ميسي يتفوق على صلاح ويخطف الحذاء الذهبي
رياضة عالمية
مفاجأة بالصور.. فرنسا تكشف عن «حشيش رونالدو»
رياضة عالمية
ليبيا امتنعت عن التصويت..الأمم المتحدة تتبنى ميثاقًا عالميًا حول اللاجئين عارضته...
دولى
مجلسا النواب والدولة والحكومة يتغيبون عن احتفال سرت بذكرى تحريرها من «داعش»
ليبيا
قرعة «الشامبيونزليغ» تصدم ليفربول ويوفنتوس وتبتسم للريال والبرسا
رياضة عالمية
واشنطن تعيد قريبًا تمثليها الدبلوماسي في طرابلس
ليبيا
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لمنع طفلك من مص الإصبع