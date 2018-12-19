حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (19 ديسمبر 2018)

حالة الطقس. (أرشيفية: الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، انقشاع السحب الممطرة على مناطق شرق ليبيا مساء اليوم، لتبقى درجات الحرارة منخفضة خاصة على المرتفعات الجبلية.

رأس أجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر من وقت لآخر، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15 - 19) ولا تتجاوز 14 درجة، على المناطق الجبلية.

سرت سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة صباح اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، مع انقشاع للسحب الممطرة من مساء اليوم.

والرياح شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (18-21) ولا تتجاوز 15 درجة على المناطق الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15 - 19) وتصل اليوم على غات إلى 22 درجة.