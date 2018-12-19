داخلية الوفاق: إنشاء إدارة الدوريات الصحراوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 12:34 مساء

قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، إن ليبيا دولة عبور بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين وليست دولة مقصد.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل الوزارة، سفير إسبانيا بمقر الوزارة بطرابلس أمس الثلاثاء، في لقاء نوقش خلاله سبل التعاون بين وزارتي الداخلية الليبية والاسبانية، فيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية من حيث الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل والحد من هذه الظاهرة.

وقال الشيباني في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تم إنشاء إدارة تسمي إدارة الدوريات الصحراوية، وهي إحدى الإدارات التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية، وأوكلت لها مهمة مكافحة ظاهرة الهجرة من الجنوب الصحراوي إلى الساحل الشمالي لليبيا.

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