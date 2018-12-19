«نساء تاورغاء» يطالب بتوفير برامج دعم نفسي للمرأة وتهيئة المدينة لاستقبال العائدين

وزير النازحين خلال لقائه اتحاد نساء تاورغاء. (صورة من إدارة التواصل)

بحث وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين الدكتور يوسف جلالة، دور وطموحات نساء تاورغاء في الإسهام في تفعيل الخدمات القطاعية، وتهيئة تاورغاء لاستقبال العائدين بما يمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء اتحاد نساء تاورغاء، حيث رحب جلالة بتأسيس اتحاد نساء تاورغاء، مثمنًا دور المرأة في ليبيا، وخصوصًا تاورغاء في تحقيق ودعم الاستقرار وبرنامج العودة الطوعية والآمنة لنازحي تاورغاء.

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وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، إن اتحاد نساء تاورغاء طالب الوزير جلالة، بتوفير برامج ومشاريع صغرى وبرامج للدعم النفسي والاجتماعي للمرأة والطفل بشكل خاص، بالتوازي مع العودة التدريجية، وتحشيد الدعم من حكومة الوفاق.

كما طالب «نساء تاورغاء»، بدعم الوزير لحملة التوعية لنساء تاورغاء والشباب خلال الفترة القادمة، على أن تتضمن معالجة عودة نازحي تاورغاء المقيمين سابقًا بمدينة مصراتة، ورد ممتلكاتهم ضمن إطار العودة الشاملة لأهالي تاورغاء كافة.

ورحبت نساء تاورغاء بما توصلت إليه لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق في تسهيل الإجراءات للعودة، ومطالبة المنظمات الدولية بالإيفاء بتعهداتها في دعم وتهيئة تاورغاء في القريب العاجل.

وكانت مصلحة الأحوال المدنية، قالت، إنه تم الاتفاق على تخصيص مكان لفتح مكتب للأحوال المدنية بتاورغاء، لتقديم خدماته للمواطنين في أنحاء تاورغاء كافة، والحفاظ على بياناتهم وتقديم المستندات كافة التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية.