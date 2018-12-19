واشنطن: على المسلحين الانسحاب من حقل الشرارة للسماح باستئناف إنتاج النفط

حقل الشرارة النفطي. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الخارجية الأميركية، إن واشنطن تواصل مراقبة الوضع في حقل الشرارة النفطي وتبعات دعوة بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة للانسحاب الفوري وغير المشروط للعناصر المسلحة من المنطقة، مضيفة أن الانسحاب هو أمر ضروري للسماح باستئناف إنتاج النفط من أجل منفعة كل الليبيين.

ودعا نائب الناطق باسم وزارة الخارجية، روبرت بالادينو، في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء جميع الأطراف إلى حل القضايا عن طريق الحوار البناء والسبل السلمية بروح من التفاهم بدلًا عن اللجوء إلى مخاطر انتهاج العنف.

وقالت: «المنشآت النفطية الليبية والإنتاج والعائدات كلها ملك للمواطنين الليبيين»، مضيفة أنه يتحتم السماح للمؤسسة الوطنية للنفط وكل المؤسسات السيادية للدولة بأداء عملها لأجل المواطنين الليبيين، دون ترهيب أو تخويف.

وشددت على أن كل موارد النفط الليبية ينبغي أن تظل حصريًا تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية، ومراقبة حكومة الوفاق الوطني وحدها، كما نصت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت السفارة الأميركية: «نتفهم التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من المواطنين، على الأخص في المنطقة الجنوبية».

وجددت الولايات المتحدة تأكيدها على مواصلة تضامنها مع القادة الليبيين، وحثتهم على مواصلة جهودهم لتحسين الشفافية المالية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وتحسين الأمن وضمان التوزيع العادل لموارد الدولة، في إطار عمل الاتفاق السياسي الليبي وخطة العمل التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت مساء الإثنين حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الالشرارة النفطي، مؤكدة أنه لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في الحقل إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة.

من جانبه، قال المهندس مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: «لقد تم وقف الإنتاج في حقل الالشرارة قسرًا من قبل مجموعة مسلحة –الكتيبة 30 وسرية الإسناد المدنية التابعة لها- الذين يزعمون قيامهم بتوفير الأمن في الحقل، في حين أنهم قاموا بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف»، مضيفًا أنه «من المؤكّد لنا أننا لا نستطيع العودة إلى العمل بالوضع الأمني الذي كنا فيه قبل إغلاق الحقل».

وكانت المؤسسة أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات الزاوية من النفط الخام الذي يتم إنتاجه في حقل الالشرارة يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018.