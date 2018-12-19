قنصو يرحب بقرار تسمية وزير حكم محلي جديد ويعتذر عن أي تقصير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 11:18 صباحا
وزير الحكم المحلي السابق بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو. (أرشيفية: الإنترنت)

رحب وزير الحكم المحلي السابق بحكومة الوفاق الوطني، بداد قنصو، بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بتسمية وزير حكم محلي مفوض جديد، متوجهًا بالاعتذار عن أي تقصير أو إخفاق.

وأكد الوزير السابق، في بيان نشرته وزارة الحكم المحلي، صادر عنه مساء أمس الثلاثاء دور الوزارة للمساهمة في البرنامج الإصلاحي الذي نظمه المجلس الرئاسي والعديد من المصالحات في المناطق التي نشبت بها بؤر للتوتر.

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وأشار إلى أن الوزارة حاولت الإصلاح بقدر الإمكان وبأبسط الإمكانات، متوجهًا بالشكر إلى المجلس الرئاسي ومجلس النواب والأعلى للدولة وعمداء البلديات والمهتمين بالشأن العام، لما لمسه من دعم للدفع نحو تحقيق المصالحة العليا للوطنية.

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أول أمس الإثنين، تكليف ميلاد عبدالله محمد الطاهر بمهام وزير مفوض للحكم المحلي، خلفًا للوزير الحالي بداد قنصو.

جاء ذلك وفقًا للقرار رقم 1661 العام 2018 الصادر عن المجلس، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

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