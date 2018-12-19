مصدر: السراج في طريقه إلى حقل الشرارة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 10:35 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (الإنترنت)

أكد مصدر أمني، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في طريقه إلى حقل الشرارة جنوب غرب البلاد.

وقال المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الطائرة التي تقل السراج والوفد المرافق، أقلعت من مطار معيتيقة بطرابلس، في طريقها إلى حقل الشرارة.

والتقى السراج أمس الثلاثاء، عددًا من ممثلي الجنوب الليبي في مجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، لبحث «السبل الكفيلة بحلحلة الأزمة الراهنة، والإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق لتفعيل المؤسسات الأمنية والاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين».

وأقر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أقر بـ«مشروعية المطالب التي يرفعها حراك غضب فزان»، إلا أنه عبّر عن رفضه «أن يتم تهديد أي مصدر لقوت الليبيين أو مرافق البلاد الحيوية»، معلنًا تخصيص نحو مليار و120 مليون دينار للمنطقة الجنوبية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت مساء الإثنين، حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة النفطي، مؤكدة أنه لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في الحقل إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة.

من جانبه، قال المهندس مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: «لقد تم وقف الإنتاج في حقل الشرارة قسرًا من قبل مجموعة مسلحة – الكتيبة 30 وسرية الإسناد المدنية التابعة لها- الذين يزعمون قيامهم بتوفير الأمن في الحقل، في حين أنهم قاموا بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف»، مضيفًا أنه «من المؤكّد لنا أننا لا نستطيع العودة إلى العمل بالوضع الأمني الذي كنا فيه قبل إغلاق الحقل».

وكانت المؤسسة أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات الزاوية من النفط الخام الذي يتم إنتاجه في حقل الشرارة يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018.

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