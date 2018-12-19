وزير تعليم الوفاق يؤكد أهمية دور الدعم النفسي للطلبة داخل المؤسسات التعليمية

فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول «الخدمات النفسية بين الواقع والتطلعات». (تعليم الوفاق)

أكد وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، أهمية دور الدعم والإرشاد النفسي للطلبة داخل المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول «الخدمات النفسية بين الواقع والتطلعات»، تحت شعار «معًا لخدمات نفسية أفضل»، والذي نظمته إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التعليم، الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الليبية بجنزور.

وقالت وزارة التعليم، في بيان صادر عنها صباح اليوم، إن المؤتمر يعد نقلة نوعية في التفكير من وجهة نظر أخرى في التعليم والاهتمام بهذا الجانب الذي كان مغيبًا في التعليم، وفق قوله.

حضر فعاليات افتتاح أعمال المؤتمر وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل ورئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الرحمن الكيب ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عبد المنعم أبولائحة، ومديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالمدارس والجامعات من ذوي الاختصاص في هذا المجال.

وأضاف الوزير، أن ما سيتم مناقشته خلال أعمال المؤتمر حول وضع الأساليب والطرق التي يجب اتخاذها يعد الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، أملاً أن تخرج أعمال المؤتمر بتوصيات تكون واضحة حول آليات العمل والتنفيذ بالخصوص.

من جانبها، قدمت مدير إدارة الدعم والإرشاد النفسي بالوزارة نادية البكوش نبذة حول آليات وبرنامج عمل الإدارة خلال العام الدراسي 2018 - 2019.

وتناول أعمال المؤتمر الذي سيستمر حتى الخميس ، ثلاث جلسات قدم خلالها المشاركون ورقاتهم العلمية حول الصعوبات التي تواجه الأخصائي النفسي بالمدارس والمستشفيات وطرق التغلب عليها، فضلًا عن فاعلية برنامج إرشادي للحد من المخاوف المرضية من المدرسة لدى تلاميذ من (6_9)سنوات، وكذلك فاعلية برنامج إرشادي علاجي تكاملي في تحسين معنى الحياة لدى بعض الأفراد الذين يعانون من أعراض الاكتئاب، بالإضافة للاختبارات النفسية والتربوية بين الصلاحية والتطبيق في ليبيا (الواقع والمأمول)، والإرشاد النفسي المدرسي وأهميته في تحقيق النمو المتكامل والتوافق الذاتي الاجتماعي لتلاميذ مرحلة التعليم الثانوي، إلى جانب الأخصائي النفسي ودوره.