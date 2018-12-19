ديوان المحاسبة يتخذ حزمة إجراءات لتذليل الصعاب أمام بعض المرافق

اجتماع ديوان المحاسبة. (الإنترنت)

عقد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك اجتماعًا، مساء الثلاثاء، لتقييم أداء القطاع العام، وبحث تذليل المعوقات والصعاب التي تعترض المرافق في تأدية دورها علي الوجه الأكمل.

وقال ديون المحاسبة، في بيان صادر عنه اليوم، إنه بعد نقاش مستفيض لما يعانيه المعهد القومي للأورام صبراتة والمستشفي التعليمي ومركز القلب ومصرف الدم بصبراتة وبعض المشروعات، من بعض المشاكل، فإنه تم التوصل إلى ضرورة الإسراع في اتخاد حزمة من الإجراءات من قبل الوزارة للتغلب عليها، منها توزيع مخصصات بند التحسين لكل مرفق، وتوفير مخصصات مالية لتوريد مولد كهربائي وتركيب مصعدين كهربائيين واستكمال أعمال تحديث وتطوير غرفة العناية والعمليات بالمعهد القومي للأورام.

وأشار بياد الديوان، إلى أنه تقرر البدء الفوري في إجراءات استكمال مبنى زراعة النخاع بالمعهد بعد توفر المخصصات المالية، وتشكيل لجنة فنية من قبل إدارة المشروعات بالوزارة للعمل وبشكل دائم بهذه المرافق لتذليل الصعاب، وإحالة كافة احتياجات هذه المرافق من صيانة للأجهزة والمعدات الطبية إلى لجنة الشراء المحلي العاجل بالمجلس الرئاسي وجهاز الإمداد الطبي والبدء الفوري في استلامها وتوريد الفواقد.

كما تقرر البدء الفوري في التعاقد على صيانة منظومة الصرف الصحي لمستشفي صبراتة التعليمي وصيانة المصاعد وإحالة هذه الإجراءات إلى ديوان المحاسبة للفحص والدراسة ومن ثـم المصادقة، بحسب البيان الذي أكد أن الديوان سيقوم بمتابعة تنفيذ هذه الحزمة من الإصلاحات بالتنسيق مع فرع الديوان صبراتة.

ضم الاجتماع كلًا من وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة المشروعات والفريق الفني المصاحب له ورئيس قسم الإعتمادات بالوزارة والمستشار القانوني للوكيل ورئيس لجنة الشراء المحلي بالمجلس الرئاسي، ومديري المستشفيات لكل من المعهد القومي للأورام صبراتة ونائبه و المستشفي التعليمي ونائبه ومركز القلب ومصرف الدم بصبراتة ومديري المشروعات والشؤون المالية والمختصين بشؤون العلاج لكل مرفق.