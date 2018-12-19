تعليم الوفاق تحظر التدخين في جميع المؤسسات التعليمية وتكلف موظفين بكتابة أسماء المخالفين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 08:35 صباحا
وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني خلال لقائه إدارتي الدرسات العليا وشؤون الجامعات بالأكاديمية الليبية بجنزور. (صورة من تعليم الوفاق)

أصدر وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، قرارًا، بحظر التدخين في جميع المدارس ورياض الأطفال والمعاهد المتوسطة والعليا والجامعات والأكاديميات وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص، والمراكز البحثية والمباني الإدارية بوزارة التعليم ومراقبة الجهات التابعة للوزارة حفاظَا على الصحة العامة.

وطالب القرار رقم 1866 لعام 2018، إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التعليم والمكاتب والأقسام المناظرة لها في الجهات المشار إليها إعداد برامج لمكافحة ظاهرة التدخين وتوعية المواطنين بمضاره بمختلف الوسائل وبالتعاون مع الجهات المتخصصة في هذا الشأن لإنهاء تلك الظاهرة.

كما طالب مكتب المتابعة وتقييم الأداء وإدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بتكليف موظفين لمتابعة تنفيذ القرار والإبلاغ كتابيًا عن المخالفين لأحكامه، شرط أن يكتب اسم الموظف المخالف واسم رئيسه المباشر لاتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهتهم.

وفوض القرار مراقبي التعليم بإيقاع العقوبات كلاً في نطاق اختصاصه على المخالفين لأحكام هذا القرار وفقًا لما هو منصوص عليه في التشريعات النافذة، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره والمؤرخ بتاريخ أمس الثلاثاء.

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