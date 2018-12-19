مهندس: حقل الفيل لم يتأثر بحالة القوة القاهرة في «الشرارة».. ونضخ 70 ألف برميل يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 08:00 صباحا
حقل الفيل الليبي. (رويترز)

قال مهندس بحقل الفيل، إن الحقل لم يتأثر بحالة القوة القاهرة المُعلنة في عمليات حقل الشرارة النفطي القريب منه، مشيرًا إلى أنه يضخ حوالي 70 ألف برميل يوميًا من الخام.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت مساء الإثنين، حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة النفطي، مؤكدة أنه لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في الحقل إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة.

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من جانبه، قال المهندس مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: «لقد تم وقف الإنتاج في حقل الشرارة قسرًا من قبل مجموعة مسلحة – الكتيبة 30 وسرية الإسناد المدنية التابعة لها- الذين يزعمون قيامهم بتوفير الأمن في الحقل، في حين أنهم قاموا بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف»، مضيفًا أنه «من المؤكّد لنا أننا لا نستطيع العودة إلى العمل بالوضع الأمني الذي كنا فيه قبل إغلاق الحقل».

وكانت المؤسسة أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات الزاوية من النفط الخام الذي يتم إنتاجه في حقل الشرارة يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018.

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