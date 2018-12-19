داخلية الموقتة تنفي وقوع عمليات سطو مسلح في بنغازي اليومين الماضيين

مركز شرطة الصابري بمدينة بنغازي. (صورة من داخلية الموقتة)

نفى مسؤول مكتب الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة الرائد طارق الخراز، الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بوقوع عمليات سطو مسلح في مدينة بنغازي، على مدار اليومين الماضيين.

وقال الخراز في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع عمليات سطو مسلح وأعمال سرقة اليومين الماضيين غير صحيح، ولم نتلق حيالها أية بلاغات، مشيرًا إلى أن هناك جرائم جنائية وعمليات سطو مسلح وقعت بالفعل في المدينة لا ننكرها، لكنها ليست خلال اليومين الأخيرين.

وأوضح الخراز، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ستضع حدًا لتلك الجرائم، مطالبًا الجميع بتحري الدقة والمصداقية قبل نشر مثل هذه الأخبار.

وارتفعت معدلات حوادث السطو المسلح في الآونة الأخيرة، خصوصًا في أحياء شرق بنغازي، بين الاعتداء على العمالة الوافدة واقتحام المحال التجارية بقوة السلاح من قبل الخارجين عن القانون.