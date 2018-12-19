ديوان المحاسبة يوافق على 6 بنود لحل «مشاكل» المرافق الصحية بصبراتة

وافق ديوان المحاسبة بطرابلس على 6 بنود لحل «المشاكل» بالمرافق الصحية بصبراتة، مطالبًا وزارة الصحة بالسرعة في اتخاد حزمة من الإجراءات لـ«التغلب عليها».

حيث عقد اجتماع بمقر ديوان المحاسبة بطرابلس بين رئيس الديوان ووكيل وزارة الصحة ومديرإدارة المشروعات و رئيس قسم الإعتمادات بالوزارة ورئيس لجنة الشراء المحلي بالمجلس الرئاسي، ومدراء المعهد القومي للأورام صبراتة والمستشفي التعليمي ومركز القلب ومصرف الدم بصبراتة.

ولفت ديون المحاسبة إلى أنه «سيقوم بمتابعة تنفيذ هذه الحزمة من الإصلاحات بالتنسيق مع فرع الديوان صبراتة».

وجاءت البنود الستة التي وافق عليها ديوان المحاسبة على النحو التالي:

1- توزيع مخصصات بند التحسين لكل مرفق.

2- توفير مخصصات مالية لتوريد مولد كهربائي وتركيب عدد 2 مصاعد كهربائية وإستكمال أعمال تحديث وتطوير غرفة العناية والعمليات بالمعهد القومي للاورام.

3- البدء الفوري في إجراءات أستكمال مبني زراعة النخاع بالمعهد بعد توفر المخصصات المالية.

4- تشكيل لجنة فنية من قبل إدارة المشروعات بالوزارة للعمل وبشكل دائم بهذه المرافق لتدليل الصعاب.

5- إحالة كافة إحتياجات هذه المرافق من صيانة للأجهزة والمعدات الطبية إلى لجنة الشراء المحلي العاجل بالمجلس الرئاسي وجهاز الامداد الطبي والبدء الفوري في أستلامها وتوريد الفواقد.

6- البدء الفوري في التعاقد على صيانة منظومة الصرف الصحي لمستشفي صبراتة التعليمي وصيانة المصاعد وإحالة هذه الاجراءات الي ديوان المحاسبة للفحص والدراسة ومن تم المصادقة.