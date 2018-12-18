بالتمر: سنجهز مقرًا مؤقتًا لتفعيل مصلحة الأحوال المدنية بتاورغاء

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 11:00 مساء

أكد مديرعام مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، اليوم الثلاثاء، على تفعيل مكتب الأحوال المدنية في تاورغاء خلال الفترة المقبلة.

وقال بالتمر لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء إنه «عقد اجتماعًا مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك لبحث إمكانية تفعيل وإعادة فتح مكتب مصلحة الأحوال المدنية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تجهيز مقر مؤقت لمباشرة العمل».

ولفت بالتمر إلى أن «مقر مصلحة الأحوال المدنية بتاورغاء يحتاج إلى إزالة وإعادة بناء من جديد».

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وأضاف: «رأينا عدم تعطيل العمل، وتوفير مكان مناسب وتجهيزه حتى يتم إعادة بناء المقر الرئيسي للفرع بالمدينة، ويستفيد المواطن من الخدمات، والحفاظ على بياناتهم وسلامة إجراءاتهم».

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