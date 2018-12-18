الشركة المكلفة بأعمال الصيانة تبدأ استكمال مهبط مطار بني وليد

مطار بني وليد. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة المشرفة على أعمال تحوير مطار بني وليد العسكري إلى مدني، أن الشركة المكلفة بأعمال الصيانة وتهيئة المطار بدأت العمل في المرحلة الأولى من استكمال 600 متر بمهبط المطار ليكون طول المهبط 3 كيلو متر.

وذكرت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الشركة المكلفة بأعمال صيانة وتهيئة المطار «تسعى من خلال هذه الزيادة للمهبط إلى استيعاب الطائرات ذات الحجم الكبير وبالمواصفات القياسية للمطارات ذات الرحلات الداخلية».

واستلم مطار بني وليد المدني خلال الفترة الماضية 3 أجهزة تفتيش نوع (رابيسكان) قدمتها مصلحة المطارات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة في البيضاء.

يشار إلى أن شركة «درع ليبيا» المكلفة بتنفيذ أعمال التحوير وإعادة تهيئة المطار لاستقبال الرحلات المدنية، باشرت العمل في مطار بني وليد عسكري بناء على عقد تحوير وقعته مع الحكومة الموقتة حتى يتسنى للمطار استقبال الرحلات المدنية.