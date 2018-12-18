النائب عبدالقادر حسن: طالبنا السراج بزيارة الجنوب للوقوف على مشاكل المنطقة

عضو مجلس النواب عن مدينة أوباري، عبدالقادر حسن يحيى. (الإنترنت)

قال عضو مجلس النواب عن مدينة أوباري، عبدالقادر حسن يحيى، إنه وأعضاء من مجلس النواب عن الجنواب اجتمعوا اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وطالبوه بزيارة المنطقة للوقوف على مشاكلها.

وأضاف يحيى في تصريح غلى «بوابة الوسط» أنهم ناقشوا مع السراج الأوضاع في المنطقة الجنوبية عامة وما وصلت إليه خصوصا مشكلة حقل الشرارة النفطي، وشددوا على ضرورة تسوية الأوضاع هناك وتلبية مطالب حراك «غضب فزان» ومستحقات أفراد الحماية.

وأوضح عضو مجلس النواب عن مدينة أوباري أن المجلس الرئاسي قرر تخصيص مبلغ مالي لتنمية الجنوب، لكنها طالبوا «السراج شخصيا أن يقوم بزيارة إلى الجنوب خلال هذه الأيام من أجل والوقوف والاطلاع على مشاكل الجنوب».

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وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، قراره رقم (1686) لسنة 2018، الذي أقر بموجبه تخصيص مبلغ مالي قدره مليار دينار لتنمية وتطوير الجنوب، على أن تمول قيمته من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي وفق نص القرار الذي نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك».

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وكان السراج أعلن في بيان أنه أصدر «قرارات وتوصيات تستهدف تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الجنوبية»، من بينها «تخصيص 120 مليون دينار للمشاريخ الخدمية العاجلة، بالإضافة إلى تخصيص ترتيبات مالية استثنائية بمبلغ مليار دينار لمشاريع تنمية وتطوير الجنوب لتنطلق مطلع العام المقبل».

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي في البيان أنه سيعمل «على إيجاد حلول لأزمة الجنوب بطريقة فعالة» وإيجاد «تسوية في إطار الحوار والتشاور» وسيقوم «بتسوية ما وقع من أحداث ومعالجة تداعياتها من خلال الآليات والروابط الاجتماعية»، إلا أنه طلب من الجميع «اللجوء للغة العقل والحكمة والبعد عن التشنج والتصعيد» داعيًا إلى العمل «معًا نحو المصالحة والبناء».