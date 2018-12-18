سفير ليبيا في أثينا يسلم أوراق اعتماده إلى الرئيس اليوناني

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 07:52 مساء
السفير الليبي لدى اليونان الدكتور محمد يونس المنفي أثناء تسليم أوراق اعتماده للرئيس اليوناني. (الإنترنت)

سلم سفير ليبيا في أثينا الدكتور محمد يونس المنفي، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى الرئيس اليوناني بروكبيس بافلوبولوس، بحضور عدد من المسؤولين اليونانيين.

وقال سفير ليبيا لدى اليونان الدكتور محمد يونس المنفي لـ«بوابة الوسط» إنه عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في أثينا للتباحث حول الوضع الليبي بينهم الرئيس بروكبيس بافلوبولوس ووزير الخارجية وأمين عام الرئاسة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أصدر في 31 يوليو الماضي قرارًا بتعيين 9 سفراء جدد لليبيا في اليونان والاتحاد الأوروبي ونيجيريا ومالطا وتشاد وفرنسا وهولندا والسنغال وإيطاليا.

وتضمن القرار تعيين حامد أحمد الحضيري سفيرًا لليبيا لدى فرنسا، وعبد الحافظ عبد الحميد قدور سفيرًا لدى الاتحاد الأوروبي، وعياد مصباح الطياري سفيرًا لدى نيجيريا، وسعدون إسماعيلي السويح سفيرًا لدى مالطا، وصلاح علي أبو رقيقة سفيرًا لدى تشاد.

كما تضمن القرار تعيين عمر عبد السلام الترهوني سفيرًا لدى إيطاليا، ومحمد يونس المنفي سفيرًا لدى اليونان، ومرعي حميدة عوض العوامي سفيرًا لدى هولندا، وصالح محمد المخزوم سفيرًا لدى السنغال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يتفوق على صلاح ويخطف الحذاء الذهبي
رياضة عالمية
مفاجأة بالصور.. فرنسا تكشف عن «حشيش رونالدو»
رياضة عالمية
ليبيا امتنعت عن التصويت..الأمم المتحدة تتبنى ميثاقًا عالميًا حول اللاجئين عارضته...
دولى
مجلسا النواب والدولة والحكومة يتغيبون عن احتفال سرت بذكرى تحريرها من «داعش»
ليبيا
قرعة «الشامبيونزليغ» تصدم ليفربول ويوفنتوس وتبتسم للريال والبرسا
رياضة عالمية
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

براوني النوتيلا