سفير ليبيا في أثينا يسلم أوراق اعتماده إلى الرئيس اليوناني

السفير الليبي لدى اليونان الدكتور محمد يونس المنفي أثناء تسليم أوراق اعتماده للرئيس اليوناني. (الإنترنت)

سلم سفير ليبيا في أثينا الدكتور محمد يونس المنفي، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى الرئيس اليوناني بروكبيس بافلوبولوس، بحضور عدد من المسؤولين اليونانيين.

وقال سفير ليبيا لدى اليونان الدكتور محمد يونس المنفي لـ«بوابة الوسط» إنه عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في أثينا للتباحث حول الوضع الليبي بينهم الرئيس بروكبيس بافلوبولوس ووزير الخارجية وأمين عام الرئاسة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أصدر في 31 يوليو الماضي قرارًا بتعيين 9 سفراء جدد لليبيا في اليونان والاتحاد الأوروبي ونيجيريا ومالطا وتشاد وفرنسا وهولندا والسنغال وإيطاليا.

وتضمن القرار تعيين حامد أحمد الحضيري سفيرًا لليبيا لدى فرنسا، وعبد الحافظ عبد الحميد قدور سفيرًا لدى الاتحاد الأوروبي، وعياد مصباح الطياري سفيرًا لدى نيجيريا، وسعدون إسماعيلي السويح سفيرًا لدى مالطا، وصلاح علي أبو رقيقة سفيرًا لدى تشاد.

كما تضمن القرار تعيين عمر عبد السلام الترهوني سفيرًا لدى إيطاليا، ومحمد يونس المنفي سفيرًا لدى اليونان، ومرعي حميدة عوض العوامي سفيرًا لدى هولندا، وصالح محمد المخزوم سفيرًا لدى السنغال.