إصابة ثلاثة مدنيين برصاص عشوائي في مناطق متفرقة ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 07:01 مساء

أصيب ثلاثة مدنيين برصاص عشوائي في ثلاث مناطق متفرقة بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن سامي سالم العماري (19 عامًا) أصيب بطلق ناري في الجانب الأيسر بشارع جمال عبدالناصر، وأحمد جمعة عبدالسلام (22 عامًا) بطلق ناري في الجانب والساق الأيسر، وعلى المهدي سالم المشاي (21 عامًا) في اليد اليمنى والظهر بمنطقة المساكن التي كانت تشهد رماية كثيفة في إحدى المناسبات الاجتماعية.

وفاة مدني برصاص عشوائي بمنطقة السلماني في بنغازي

وأوضحت البرغثي، أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة وتلقوا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى. يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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