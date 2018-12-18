ضبط تشاديين اثنــين يحملان وثائق ليبية مزورة في بوابة البريقة

دورية أمنية تابعة لمديرية أمن الشاطئ الغربي بالجنوب. (وزارة الداخلية)

ألقى أعضاء قسم المرور والتراخيص في البريقة القبض على أجنبيين بوثائق رسمية ليبية مزورة قادمين من مدينة سبها جنوب غرب ليبيا.

وقال رئيس وحدة المرور والتراخيص بالبريقة، الرائد الصالحين المقريف، لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إن عملية القبض عليهما كانت منفصلة وهما من التشاديين، حيث تحصلا على الوثائق المزورة مقابل قيمة مالية من شخص في مدينه سبها.

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وأوضح المقريف أن المقبوض عليهما كانا يبرزان الوثائق المزورة بصفتهم مواطنين ليبيين على نقاط التفتيش التي يمران عليها ليثبتوا أنهما ليبيو الجنسية، فتم ضبطهما أمام بوابة وحدة مرور البريقة. ولفت إلى أنه بعد التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهما اتُخذت الإجراءات القانونية حيالهما، وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.

يذكر أن شرطة المرور البريقة ضبطت الأيام الماضية نيجيريًا بحوزته مستندات ووثائق ليبية مزورة تحصل عليها مقابل مبلغ مالي دفعه لشخص في الشاطئ، بعد أن تم الاستدلال والتحقيق معه اتضح أنها من السجل المدني الشاطئ.