العثور على جثة أفريقي مقتولاً شمال الكفرة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 05:04 مساء

تلقت نيابة الكفرة الابتدائية بلاغًا بالعثور على شخص مدفون وعليه آثار دماء حديثة شمال مدينة الكفرة (70 كلم) جنوب شرق ليبيا.

وقال رئيس نيابة الكفرة الابتدائية ماشاءالله بوسدينة في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن البلاغ ورد إليهم لمتابعة الواقعة فتحرك فورًا رفقة رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة، ودورية تابعة لكتيبة «سبل السلام» للتأمين والحراسة.

العثور على جثة أفريقي مقتولًا بطريق السدادة الفرعي ببنى وليد

وأوضح بوسدينة، أنه تم العثور على الجثة واتضح بأنها تعود لشخص أفريقي الجنسية وقد تعرض لإصابة في الرأس ما أدى إلى وفاته، مؤكدًا أن وقت الوفاة لا تتعدى اليومين، بعد أن تم عرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة. وأضاف بوسدينة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من النيابة والجهات الأمنية المختصة.

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