سفير هولندا يبحث مع العيساوي وبومطاري الإصلاحات الاقتصادية

قال سفير هولندا لدى ليبيا إيريك ستراتينغ، اليوم الثلاثاء، إنه ناقش مع وزيري الاقتصاد علي عبد العزيز العيساوي والمالية فرج عبد الرحمن عمر بومطاري، تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وآفاق النمو الاقتصادي وأهمية تطوير القطاع الخاص لخدمة الاقتصاد الليبي.

وأعرب السفير الهولندي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن استعداد بلاده لدعم ليبيا.

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تغريدة السفير الهولندي تأتي قبل ساعات من استقالة وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني فرج عبد الرحمن عمر بومطاري، التي لم تعلن أسبابها حتى الآن، وما إذا كان المجلس الرئاسي قبلها أم لا.

ويتضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، معالجة سعر صرف الدينار، والدعم على المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف معالجة الأزمة الاقتصادية واستعادة التوازن المالي.