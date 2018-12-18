سفير هولندا يبحث مع العيساوي وبومطاري الإصلاحات الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 04:20 مساء

قال سفير هولندا لدى ليبيا إيريك ستراتينغ، اليوم الثلاثاء، إنه ناقش مع وزيري الاقتصاد علي عبد العزيز العيساوي والمالية فرج عبد الرحمن عمر بومطاري، تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وآفاق النمو الاقتصادي وأهمية تطوير القطاع الخاص لخدمة  الاقتصاد الليبي.

وأعرب السفير الهولندي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن استعداد بلاده لدعم ليبيا.

اقرأ أيضًا: بعد شهرين من تكليفه.. استقالة وزير المالية في حكومة الوفاق

تغريدة السفير الهولندي تأتي قبل ساعات من استقالة وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني فرج عبد الرحمن عمر بومطاري، التي لم تعلن أسبابها حتى الآن، وما إذا كان المجلس الرئاسي قبلها أم لا.

ويتضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، معالجة سعر صرف الدينار، والدعم على المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف معالجة الأزمة الاقتصادية واستعادة التوازن المالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا امتنعت عن التصويت..الأمم المتحدة تتبنى ميثاقًا عالميًا حول اللاجئين عارضته...
دولى
مجلسا النواب والدولة والحكومة يتغيبون عن احتفال سرت بذكرى تحريرها من «داعش»
ليبيا
قرعة «الشامبيونزليغ» تصدم ليفربول ويوفنتوس وتبتسم للريال والبرسا
رياضة عالمية
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

براوني النوتيلا