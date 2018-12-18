الاتفاق على فتح مكتب للأحوال المدنية في تاورغاء

بحث محمد بالتمر مدير مصلحة الأحوال المدنية بطرابلس مع رئيس المجلس البلدي تاورغاء، إمكانية عودة مكاتب مصلحة الأحوال المدنية إلى مدينة تاورغاء، في ظل عودة الأسر إلى المدينة لتقديم الخدمات كافة إلى المواطنين بطريقة ميسرة.

وقالت مصلحة الأحوال المدنية، في بيان صادر عنها اليوم، إنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تخصيص مكان لفتح مكتب للأحوال المدنية بتاورغاء، لتقديم خدماته للمواطنين في أنحاء تاورغاء كافة، والحفاظ على بياناتهم وتقديم المستندات كافة التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، في ديسمبر 2017 بدء عودة أهالي تاورغاء النازحين (غرب البلاد) إلى مدينتهم مطلع فبراير 2018، ليطوي بذلك نحو 42 ألف مواطن، أكثر من ست سنوات من النزوح قسريًا.