113 شاحنة وقود وغاز تنطلق باتجاه الجنوب الليبي

شاحنات وقود. (لجنة متابعة الوقود والغاز المنزلي)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الثلاثاء، انطلاق 108 شاحنات محملّة بقرابة 3.479 مليون لتر من بنزين السيارات، و 1.493 مليون لتر من وقود الديزل، إضافة إلى 5 شاحنات محمّلة بما يقارب 100 طن متري من غاز الطهي من مستودع مصراته النفطي بإتجاه مستودع سبها بالجنوب الليبي.

وأكدت مؤسسة النفط، في بيان صادر عنها اليوم، أن هناك قوة حماية سترافق القافلة حفاظاً على أمن وسلامة السائقين، في خطوة تأتي في إطار المساعي الحثيثة والمستمرة للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان وصول الوقود إلى جميع أهالي الجنوب بسهولة وبالأسعار الرسمية.

وبحسب البيان، فإن شركة البريقة ستقوم بتفريغ القافلة بمستودع سبها، ثم توزيع هذه الكميات على المحطّات عن طريق شركات التوزيع المختصّة وبالتنسيق مع عمداء البلديات، على أن تم اعتماد سندات تسليم الوقود للمحطات من عمداء البلديات.

وأثنت شركة البريقة على جهود المنطقة العسكرية الوسطى ومنطقة براك العسكرية ومنطقة سبها العسكرية ومنطقة الجفرة العسكرية، التي ستقوم بتأمين مسار شاحنات الوقود التابعة للجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته، بالتنسيق مع عميد بلدية مصراته وعمداء بلديات الجنوب.

من جانبه، قال عماد بن كورة، رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، إنه «سيتم ضبط عمليات توزيع المحروقات على المحطات بالتنسيق مع عمداء البلديات والمجالس البلدية، كما يتعيّن على العمداء والأجهزة الضبطية التابعة للبلديات مراقبة بيع هذه المحطات للمحروقات بالأسعار الرسمية وإبلاغ الشركة عن أي مخالفات تحدث في هذا الصدد، حتّى نتمكّن من ايقاف تزويد هذه المحطات بالمحروقات واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدّها، خصوصا في حال ثبوت تورّطها في عمليات تهريب».

وأضاف: «هذه القافلة هي نتيجة عمل استمر لعدة أشهر من التنسيق وتقريب وجهات النظر بين الجهات المشاركة، فيما تعتزم شركة البريقة القيام بإمدادات بشكل متواصل ودوري، شريطة استمرار توفّر الظروف الأمنية المناسبة لنقل الوقود و التي كانت العائق الأساسي في الفترة الماضية».



ودعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد وعن المحطات المغلقة أو غير الملتزمة بالسعر الرسمي، إمّا من خلال إعلام عمداء البلديات مباشرة أو عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع الفيسبوك.