ابن للقذافي بالتبنّي يرفض ترحيله من زيمبابوي إلى ليبيا

معمر القذافي

ذكرت جريدة «نيوزداي» الزيمبابوية الثلاثاء، أن نجل معمر القذافي بالتبني، عبد الله موسى يوسف، المحتجز في سجن هراري ريمان باعتباره مهاجرًا غير شرعي، يرفض قرار السلطات الزيمبابوية ترحيله إلى بلده ليبيا، بسبب مخاوف تتعلق بسلامته الشخصية.

وقال وزير العدل والشؤون البرلمانية والقانونية زيامبي زيامبي، في جلسة أمام لجنة خاصة بحقوق الإنسان في البرلمان، إن عبد الله موسى جرى ترحيله فيما سبق لكنه رفض الخروج من الطائرة، التي حملته إلى أديس أبابا في إثيوبيا ومنها إلى بلده ليبيا.

يُذكر أن عبد الله موسى غادر ليبيا في العام 2011، بعيد مقتل معمر القذافي، وطلب اللجوء إلى زيمبابوي في أبريل من العام 2014، ومنذ ذلك الوقت تم وضعه احتياطيًا في سجن هراري ريمان.

وقال زيامبي أمام الجلسة المخصصة لمناقشة أوضاع اللاجئين داخل السجون: «في بعض الأحيان يرفض المهاجرون واللاجئون قرارات ترحيلهم، مثل نجل القذافي الذي جرى ترحيله إلى إثيوبيا وهناك رفض ركوب الطائرة التي تقله إلى ليبيا، وتم إعادته إلى زيمبابوي».

وبعد الجلسة قال الوزير للصحفيين إنه «هرب من ليبيا خوفًا من أن تتم محاكمته، ولم نتمكن من منحه حق اللجوء فورًا لأننا لم نتمكن من التحقق من هويته، وهو يزعم أنه نجل معمر القذافي بالتبني، لكنه لا يملك هوية وبالتالي لا يمكننا منحه حق اللجوء حتى التثبت من شخصيته».

وأضاف «تقدم عبد الله مرارًا للمحكمة بطلبات ضد احتجازه المستمر في سجن هراري ريمان باعتباره مهاجرًا غير شرعي، ويريد الحصول على وضع لاجيء في زيمبابوي. ونحن الآن بانتظار قرار المحكمة».