الهيئة البنغازية تطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق في أحداث بنغازي 2014

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 02:47 مساء
أحداث بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت الهيئة البنغازية (وهي هيئة تضم النازحين من بنغازي إلى طرابلس)، الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق، بخصوص الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة بنغازي العام 2014.

وقالت الهيئة، في مؤتمر صحفي بطرابلس إن مهمة بعثة تقصي الحقائق الأممية هي تحديد الأسباب الحقيقية وراء الأحداث الدامية في بنغازي بشكل عاجل ومحايد، كخطوة أولى نحو المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار.

وأضافت أن الهيئة توجهت إلى الأمم المتحدة بعد تجاهل إنصاف المهجرين والنازحين، وإعطائهم حقوقهم من قبل جهات ليبية رسمية عدة.

واعتبرت أن الأمم المتحدة هي التي رسمت المشهد الحالي في ليبيا، ومن الطبيعي اللجوء إليها، مشيرة إلى أنها طالبت بأن تختص البعثة الأممية بتقصي الحقائق في الفترتين، قبيل اندلاع عملية الكرامة.

وأكدت أنه «من حق كل ليبي معرفة حقيقة ما حدث في بنغازي، حتى نتمكن من المضي قدمًا نحو المصالحة الوطنية» مبدية استعدادها قبول نتائج تقصي الحقائق وإدانة كل من تدينه التحقيقات، «حتى ولو كان من أبنائنا».

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