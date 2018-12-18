ماكرون: فرنسا تؤمن بمبدأ السيادة في ليبيا

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في المجلس الأوروبي في بروكسل. (فرانس برس)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس تؤمن بمبدأ السيادة في ليبيا، مع انخراطها في جهود التسوية السياسية.

وردًا على سؤال حول المسألة الليبية ومسؤولية فرنسا في الوضع الحالي الذي تعاني منه البلاد، قال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البوركيني روتش مارك كابوريه، الذي يزور فرنسا منذ الأحد الماضي، إنه «منخرط في تسوية سياسية للأزمة».

وأضاف الرئيس الفرنسي: «أنا أؤمن بمبدأ السيادة وبالتالي أعتقد أن مستقبل ليبيا سيحدده الليبيون».

وشدد الرئيس كابوريه من جانبه، على مكافحة الإرهاب بإعادة التأكيد على أنه «من المهم على جميع المستويات أن نهيئ أنفسنا حتى يمكن استئناف العمليات ضد الإرهاب».

ووعد ماكرون دول الساحل الأفريقي بمواصلة دعم بلاده لها في مكافحة الإرهاب، مذكّرًا الرئيس كابوريه الذي سيتولى رئاسة مجموعة قوات الساحل الخمس في فبراير المقبل، التزامه الشخصي ومسؤولية فرنسا، إلى جانبه «لدعم دول المنطقة في هذه المعركة».

وأعلن أنه سيتوجه في الأسبوع المقبل إلى تشاد لمقابلة جنود مهمة «برخان»، التي كانت فرنسا عبأت لها، نحو 4500 جندي لمواجهة «إرهابيين» في المنطقة.

والتحرك الدبلوماسي الفرنسي تراجع في الملف الليبي بسبب احتجاجات السترات الصفراء منذ أسابيع، ومع ذلك فإن ماكرون أبقى حضوره في ليبيا عبر السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، التي تحولت الأسبوع الماضي إلى بلدة الزنتان، واجتمعت بالمجلس البلدي والمسؤولين المحليين، وشملت المحادثات إنجاح محطات خارطة الطريق الأممية والملتقى الوطني الجامع، والاستفتاء على مسودة الدستور وبلوغ الانتخابات.

وقالت سفيرة فرنسا إنها تزور المدن الليبية بتعليمات من الرئيس ماكرون، حتى تعاين الوضع على الميدان، وتستمع لأكبر عدد ممكن من الليبيين لتكون الصورة واضحة لدى بلادها.