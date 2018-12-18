ماكرون: فرنسا تؤمن بمبدأ السيادة في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 02:13 مساء
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في المجلس الأوروبي في بروكسل. (فرانس برس)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس تؤمن بمبدأ السيادة في ليبيا، مع انخراطها في جهود التسوية السياسية.

وردًا على سؤال حول المسألة الليبية ومسؤولية فرنسا في الوضع الحالي الذي تعاني منه البلاد، قال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البوركيني روتش مارك كابوريه، الذي يزور فرنسا منذ الأحد الماضي، إنه «منخرط في تسوية سياسية للأزمة».

وأضاف الرئيس الفرنسي: «أنا أؤمن بمبدأ السيادة وبالتالي أعتقد أن مستقبل ليبيا سيحدده الليبيون».

وشدد الرئيس كابوريه من جانبه، على مكافحة الإرهاب بإعادة التأكيد على أنه «من المهم على جميع المستويات أن نهيئ أنفسنا حتى يمكن استئناف العمليات ضد الإرهاب».

ووعد ماكرون دول الساحل الأفريقي بمواصلة دعم بلاده لها في مكافحة الإرهاب، مذكّرًا الرئيس كابوريه الذي سيتولى رئاسة مجموعة قوات الساحل الخمس في فبراير المقبل، التزامه الشخصي ومسؤولية فرنسا، إلى جانبه «لدعم دول المنطقة في هذه المعركة».

وأعلن أنه سيتوجه في الأسبوع المقبل إلى تشاد لمقابلة جنود مهمة «برخان»، التي كانت فرنسا عبأت لها، نحو 4500 جندي لمواجهة «إرهابيين» في المنطقة.

والتحرك الدبلوماسي الفرنسي تراجع في الملف الليبي بسبب احتجاجات السترات الصفراء منذ أسابيع، ومع ذلك فإن ماكرون أبقى حضوره في ليبيا عبر السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، التي تحولت الأسبوع الماضي إلى بلدة الزنتان، واجتمعت بالمجلس البلدي والمسؤولين المحليين، وشملت المحادثات إنجاح محطات خارطة الطريق الأممية والملتقى الوطني الجامع، والاستفتاء على مسودة الدستور وبلوغ الانتخابات.

وقالت سفيرة فرنسا إنها تزور المدن الليبية بتعليمات من الرئيس ماكرون، حتى تعاين الوضع على الميدان، وتستمع لأكبر عدد ممكن من الليبيين لتكون الصورة واضحة لدى بلادها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا امتنعت عن التصويت..الأمم المتحدة تتبنى ميثاقًا عالميًا حول اللاجئين عارضته...
دولى
مجلسا النواب والدولة والحكومة يتغيبون عن احتفال سرت بذكرى تحريرها من «داعش»
ليبيا
قرعة «الشامبيونزليغ» تصدم ليفربول ويوفنتوس وتبتسم للريال والبرسا
رياضة عالمية
تراجع عملات أجنبية وعربية بالسوق الموازية
ليبيا
أبو نوارة مدربا للأهلي طرابلس
رياضة محلية
ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
أحد مؤسسي «غضب فزان» عن مذكرة النائب العام: مستعد للمثول أمام القضاء
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

براوني النوتيلا