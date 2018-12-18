بعد شهرين من تكليفه.. استقالة وزير المالية في حكومة الوفاق

أكد مصدر بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، أن وزير المالية فرج بومطاري تقدم إلى المجلس الرئاسي صباح اليوم باستقالته.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرر في أكتوبر الماضي تكليف فرج عبدالرحمن بومطاري بمهام وزير المالية.
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