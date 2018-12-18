بعد شهرين من تكليفه.. استقالة وزير المالية في حكومة الوفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 02:03 مساء

أكد مصدر بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، أن وزير المالية فرج بومطاري تقدم إلى المجلس الرئاسي صباح اليوم باستقالته.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرر في أكتوبر الماضي تكليف فرج عبدالرحمن بومطاري بمهام وزير المالية.

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