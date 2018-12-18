شحنة مساعدات إيطالية تصل مستشفى زوارة البحري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 01:55 مساء
مساعدات طبية تصل مستشفى زوارة. (صورة من بلدي زوارة)

وصلت شحنة مساعدات طبية، مساء الإثنين، إلى بلدية زوارة مقدمة من السفارة الإيطالية بناء على اتفاقية «جسر التضامن».

وقال مجلس زوارة البلدي إنه تم التوقيع على اتفاقية «جسر التضامن» في الأيام الماضية بين السفارة وبلدية زوارة ومستشفى زوارة البحري العام، لاستقبال شحنة بقيمة 200 ألف يورو، تشمل مجموعة من أسرة العناية وأجهزة القياس الطبي والطوارئ.

وكانت السفارة الإيطالية لدى ليبيا سلمت الشهر الماضي معدات طبية لمستشفى مرزق العام جنوب البلاد في إطار جسر التضامن بالتعاون من الحكومة الإيطالية.

ويحتوي برنامج المبادرة على تقديم مساعدات ومستلزمات طبية وأدوية، إضافة إلى دعم المرافق العامة في مختلف البلديات. حيث استهدف البرنامج حتى الآن نحو 20 بلدية في ليبيا، بدعم مالي بلغت قيمته نحو 20 مليون يورو، لتقديم الخدمات لصالح 1.5 مليون مواطن ليبي.

مساعدات طبية تصل مستشفى زوارة. (صورة من بلدي زوارة)
مساعدات طبية تصل مستشفى زوارة. (صورة من بلدي زوارة)
مساعدات طبية تصل مستشفى زوارة. (صورة من بلدي زوارة)
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