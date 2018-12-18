العثور على جثة متحللة لأحد عناصر «داعش» تحت ركام العمارات بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 01:19 مساء
نقل إحدى الجثث المتحللة. (الإنترنت)

أكد مصدر بجمعية الهلال الأحمر الليبي العثور على جثة متحللة بحي عمارات الـ656 وحدة سكنية بسرت أمس الإثنين.

وقال المصدر في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن الجثة التي جرى نقلها إلى مستشفى ابن سينا تعود لأحد عناصر تنظيم داعش، مشيرًا إلى أنه عثر عليها قرب المباني المدمرة بالحي المذكور مقابل طريق الكورنيش.

وفي 17 ديسمبر من العام 2016، أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رسميًا تحرير مدينة سرت، مشيرًا إلى أن الحرب على الإرهاب في ليبيا لم تنته بعد.

جاء ذلك بعد مرور ثمانية أشهر من بداية عمليات قوات البنيان المرصوص ضد «داعش» في سرت.

وكرم المجلس البلدي سرت، أمس الإثنين، قادة غرفة قوات البنيان المرصوص والمنطقة العسكرية الوسطى وقادة المحاور الذين شاركوا في حرب تحرير سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي، كما تم تكريم أسر الشهداء وجمعية الأطراف الصناعية.

كما كرّم بلدي سرت، البلديات التي احتضنت أهالى سرت خلال نزوحهم من المدينة، خلال أعوام 2015 و2016 خلال وجود تنظيم «داعش» الإرهابي فيها، بمنحهم دروع شهداء البنيان المرصوص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا امتنعت عن التصويت..الأمم المتحدة تتبنى ميثاقًا عالميًا حول اللاجئين عارضته...
دولى
مجلسا النواب والدولة والحكومة يتغيبون عن احتفال سرت بذكرى تحريرها من «داعش»
ليبيا
قرعة «الشامبيونزليغ» تصدم ليفربول ويوفنتوس وتبتسم للريال والبرسا
رياضة عالمية
تراجع عملات أجنبية وعربية بالسوق الموازية
ليبيا
أبو نوارة مدربا للأهلي طرابلس
رياضة محلية
ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
أحد مؤسسي «غضب فزان» عن مذكرة النائب العام: مستعد للمثول أمام القضاء
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

براوني النوتيلا