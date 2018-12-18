العثور على جثة متحللة لأحد عناصر «داعش» تحت ركام العمارات بسرت

نقل إحدى الجثث المتحللة. (الإنترنت)

أكد مصدر بجمعية الهلال الأحمر الليبي العثور على جثة متحللة بحي عمارات الـ656 وحدة سكنية بسرت أمس الإثنين.

وقال المصدر في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن الجثة التي جرى نقلها إلى مستشفى ابن سينا تعود لأحد عناصر تنظيم داعش، مشيرًا إلى أنه عثر عليها قرب المباني المدمرة بالحي المذكور مقابل طريق الكورنيش.

وفي 17 ديسمبر من العام 2016، أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رسميًا تحرير مدينة سرت، مشيرًا إلى أن الحرب على الإرهاب في ليبيا لم تنته بعد.

جاء ذلك بعد مرور ثمانية أشهر من بداية عمليات قوات البنيان المرصوص ضد «داعش» في سرت.

وكرم المجلس البلدي سرت، أمس الإثنين، قادة غرفة قوات البنيان المرصوص والمنطقة العسكرية الوسطى وقادة المحاور الذين شاركوا في حرب تحرير سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي، كما تم تكريم أسر الشهداء وجمعية الأطراف الصناعية.

كما كرّم بلدي سرت، البلديات التي احتضنت أهالى سرت خلال نزوحهم من المدينة، خلال أعوام 2015 و2016 خلال وجود تنظيم «داعش» الإرهابي فيها، بمنحهم دروع شهداء البنيان المرصوص.