تعرض محطة الضخ بالحقل الجنوبي بالحساونة إلى اقتحام مسلح

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 12:50 مساء
جهاز النهر الصناعي. (أرشيفية)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن محطة الضخ بالحقل الجنوبي بمنطقة حقول آبار مياه الحساونة تعرضت صباح اليوم إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بترويع المهندسين والفنيين وسرقت هواتفهم المحمولة وبعض مقتنياتهم الخاصة وغادروا المحطة إلى جهة مجهولة.

وأكدت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بيان صادر عنها اليوم، «على خطورة هذه الاعتداءات على سلامة المستخدمين وعلى سير العمل والتي أصبحت متكررة»، مشيرة إلى أن «حادثة خطف المهندسين الأجانب من داخل الإقامة بمباني الدعم والتشغيل بمنطقة حقول الآبار في 6 يوليو الماضي، والذين لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن، خير دليل على ذلك».

وناشدت  إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي كل الجهات المسؤولة والعسكرية بالدولة تحمل مسؤوليتهم أمام المواطن بتوفير الحماية لحقول آبار مياه منظومة الحساونة للحفاظ على استمرار ضخ المياه إلى المدن وتجنب كارثة انقطاع المياه خاصة مع استمرار أعمال السرقة والتخريب التي تتعرض لها مكونات تشغيل رؤوس الآبار.

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