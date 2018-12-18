بلدي سرت يكرم قادة «البنيان المرصوص» في الذكرى الثانية لتحرير المدينة من «داعش»

عميد بلدية سرت مختار المعداني. (صورة من المجلس البلدي سرت).

كرَّم المجلس البلدي سرت قادة غرفة قوات البنيان المرصوص والمنطقة العسكرية الوسطى وقادة المحاور الذين شاركوا في حرب تحرير سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي، كما تم تكريم أسر الشهداء وجمعية الأطراف الصناعية.

كما كرَّم بلدي سرت البلديات التي احتضنت أهالى سرت خلال نزوحهم من المدينة خلال عامي 2015 و2016 خلال وجود تنظيم «داعش» الإرهابي فيها، بمنحهم دروع شهداء البنيان المرصوص.

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حضر الاحتفال الذي أقيم اليوم لمناسبة الذكرى الثانية لتحرير المدينة من تنظيم «داعش» آمر غرفة عمليات البنيان المرصوص اللواء بشير القاضى، ومساعد آمر المنطقة العسكرية الوسطى عميد فتحي النحيوي، وقادة عسكريون وأعضاء غرفة عمليات البنيان المرصوص والمنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس المجلس البلدي سرت مختار المعداني، وعدد من أعضاء المجلس وعميد بلدية هراوة، ورئيس وأعضاء هيئة تدريس جامعة سرت، ورابطة شهداء البنيان المرصوص، ومسؤولو ومراقبو ومديرو القطاعات والمؤسسات والأجهزة الحكومية بسرت، ورئيس وأعضاء مجلس الحكماء بسرت، وعدد من أسر شهداء قوات البنيان المرصوص.

وتخلل الاحتفال عرض مسرحية قدمها اتحاد طلبة جامعة سرت تناشد بلم الشمل والمصالحة بين أبناء ليبيا لبناء دولة المؤسسات.

وفي 17 ديسمبر من العام 2016، أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رسميًا تحرير مدينة سرت، مشيرًا إلى أن الحرب على الإرهاب في ليبيا لم تنته بعد.

جاء ذلك بعد مرور ثمانية أشهر من بداية عمليات قوات البنيان المرصوص ضد «داعش» في سرت.