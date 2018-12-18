تشغيل 3 محطات تقوية تابعة لشركة المدار الجديد بسرت

أبراج جديدة لشركة المدار الجديد في مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مشرف مشاريع المدار الجديد بسرت، المهندس المهدي طبيقة، إنه سيتم تشغيل اليوم الثلاثاء 3 محطات تقوية تابعة لشركة المدار الجديد، كانت متوقفة لتعرضها إلى أضرار فنية منذ العام 2015، في إطار الاحتفالات بالذكرى الثانية لتحرير مدينة سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأكد مشرف المشاريع في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أنه جرى تشغيل المحطات في حي الـ700 وحدة سكنية ومجمع قاعات واغادوغو، والمقار الحكومية وحي عمارات الـ1000 وحدة سكنية بوسط المدينة، والتي كانت تعاني من تردي تغطية شبكة المدار الجديد والإنترنت، تمهيدًا لإطلاق مشروع الإنترنت الجيل الثالث المطور.

وأضاف طبيقة أن هذه الأعمال الفنية في إطار قيام شركة المدار الجديد بتطوير خدمات الهاتف المدار المحمول بسرت، وسيتم تغيير باقي المحطات وتشغيلها تباعًا في مناطق أخرى من الحنيوة شرقًا وحتى وادي جارف غربًا وأبوهادي جنوبًا، من قبل مهندسين وفنيين تابعين للشركة.