تطعيم 64725 طفلاً وطفلة في سرت وضواحيها

جانب من حملة التطعيم (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المشرف العام التنفيذي لحملة التطعيمات بسرت، محمد عبدالرحمن إدريس، أن عدد الأطفال والتلاميذ الذين تم تطعيمهم بلغ 64725 طفلاً وطفلة، من خلال الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيمات.

وقال إدريس في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المراكز الصحية التي استقبلت الأطفال أربعة عشر مرفقًا صحيًا بسرت وضواحيها، مشيرًا إلى أن عدد الفرق الطبية التى زارت المؤسسات التعليمية لتطعيم التلاميذ عشر فرق طبية ميدانية، بإشراف أطباء متعاونين.

وأضاف أن عدد العناصر الطبية والطبية المساعدة التي عملت بالحملة بلغ 160 عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا، موضحًا أن التطعيمات هي ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال.

وحملة تطعيم الأطفال مستمرة حتى الخامس عشر من ديسمبر الجاري برعاية إدارة الخدمات الصحية سرت وبالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.