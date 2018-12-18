أجبروه على الترجل منها.. مسلحون يستولون على سيارة مواطن بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 10:48 صباحا
مسلحون. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت مصادر أمنية بسرت أن مجموعة مسلحة على متن سيارتين أوقفت مواطنًا بسرت على متن سيارته (نوع كامري، موديل 2010) وأجبروه على الترجل منها وقاموا بسرقتها ولاذوا بالفرار بها.

وقالت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن السيارتين اللتين كانتا يستقلانها المسلحون الملثمون، إحداهما نوع هوندا، رصاصية اللون معتمة الزجاج، والأخرى نوع سامسنوج، ذهبية، معتمة الزجاج.

وأضافت المصادر أن السيارة التي استولى عليها المسلحون بها مستندات المواطن صاحب السيارة وهاتفه المحمول وبعض المستلزمات.

وفي ذكرى تحرير سرت من تنظيم «داعش»، قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن هناك «عناصر تابعة للتنظيم تسربت لتحاول التجمع في مناطق أخرى، كما أن هناك خلايا تتحين الفرص للقيام بعمليات إجرامية»، مشيرًا إلى أنه لم يتم القضاء تمامًا على التنظيم «الإرهابي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع عملات أجنبية وعربية بالسوق الموازية
ليبيا
أبو نوارة مدربا للأهلي طرابلس
رياضة محلية
ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
أحد مؤسسي «غضب فزان» عن مذكرة النائب العام: مستعد للمثول أمام القضاء
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
انخفاض حاد لـ«داو جونز» مع هبوط أسهم «جونسون آند جونسون» 10%
اقتصاد
قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

براوني النوتيلا