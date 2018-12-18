أجبروه على الترجل منها.. مسلحون يستولون على سيارة مواطن بسرت

مسلحون. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت مصادر أمنية بسرت أن مجموعة مسلحة على متن سيارتين أوقفت مواطنًا بسرت على متن سيارته (نوع كامري، موديل 2010) وأجبروه على الترجل منها وقاموا بسرقتها ولاذوا بالفرار بها.

وقالت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن السيارتين اللتين كانتا يستقلانها المسلحون الملثمون، إحداهما نوع هوندا، رصاصية اللون معتمة الزجاج، والأخرى نوع سامسنوج، ذهبية، معتمة الزجاج.

وأضافت المصادر أن السيارة التي استولى عليها المسلحون بها مستندات المواطن صاحب السيارة وهاتفه المحمول وبعض المستلزمات.

وفي ذكرى تحرير سرت من تنظيم «داعش»، قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن هناك «عناصر تابعة للتنظيم تسربت لتحاول التجمع في مناطق أخرى، كما أن هناك خلايا تتحين الفرص للقيام بعمليات إجرامية»، مشيرًا إلى أنه لم يتم القضاء تمامًا على التنظيم «الإرهابي».