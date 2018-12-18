اعتماد طرابلس عاصمة للسياحة العربية العام 2020

إحدى جلسات جامعة الدول العربية. (الإنترنت)

اعتمد وزراء السياحة والثقافة العرب، في ختام اجتماعاتهم بالإسكندرية (شمال مصر) الأسبوع الجاري، مدينة طرابلس عاصمة للسياحة العربية العام 2020.

كما اختار المجلس في ختام دورته الـ21 التى استمرت يومين مدينة (الأحساء) السعودية عاصمة للسياحة العربية للعام المقبل 2019.

واعتمد المجلس الرؤية المقترحة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن تقرير التنمية المستدامة 2030 في قطاع السياحة بالمنطقة العربية في التقرير المرحلي حول جهود جامعة الدول العربية في مجال التنمية المستدامة.

يشار إلى أن الدورة الـ21 عقدت بمشاركة وزراء السياحة والثقافة العرب تأكيدًا على أهمية إحياء التراث، وتعزيز الهوية الثقافية العربية، وتعريف دول العالم بها.

وكان مجلس وزراء الإعلام العربي اختار في ختام أعمال دورته الـ49 التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة في مايو الماضي، الرياض عاصمة للإعلام العربي للفترة (2018 – 2019)، على أن تكون طرابلس عاصمة للإعلام العربي للفترة (2019 – 2020)، مع التأكيد على استمرار مدينة القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي.