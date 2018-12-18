وزير العمل: إخضاع الموظفين بالقطاعات العامة لدورة تأهيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 09:57 صباحا
وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين. (الإنترنت)

أصدر وزير العمل والتأهيل قرارًا بشأن تحديد شروط وضوابط عضوية مندوبي الوزارة في لجان شؤون الموظفين بالقطاعات والوحدات الإدارية العامة.

ونص القرار رقم (278) لسنة 2018 في مادته الأولى على تحديد شروط وضوابط عضوية مندوبي لجان شؤون الموظفين بالقطاعات والوحدات الإدارية العامة.

كما حددت المادة الثانية من القرار إخضاع الموظفين المستهدفين لعضوية لجان شؤون الموظفين لدورة تأهيلية تتعلق بأحكام وشؤون الوظيفة العامة، على أن يجتازها المترشح بنجاح وفقًا لشروط المادة الثالثة للقرار.

وأوجب القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، إنشاء لجنة لشؤون الموظفين في كل وحدة إدارية يكون فيها مندوب وزارة العمل والتأهيل عضوًا أساسيًا في هذه اللجنة مخوّلاً من خلالها بمراقبة الجهة في تنفيذ تشريعات الوظيفة العامة.

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