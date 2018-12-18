تبدأ عملها خلال أسبوعين.. بلدي جالو يشكل غرفة أمنية مشتركة ودوريات مكثفة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 09:09 صباحا
مشاهد من تازربو في أعقاب الهجوم الإرهابي (الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي جالو تشكيل غرفة أمنية مشتركة موحدة تضم الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة، مؤكدًا أن الغرفة ستباشر عملها خلال أسبوعين من معسكر الكتيبة الرابعة استطلاع.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده المجلس البلدي جالو، ضم رؤساء ومديري الأجهزة الأمنية كافة التابعة لوزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة وممثلي أعيان قبيلة المجابرة، لبحث آخر التطورات والمستجدات الأمنية والعراقيل التي تواجههم لضبط الشارع العام، وتحركات التنظيمات الإرهابية في المدن والمناطق القريبة كالفقهاء وتازربو وغيرهما.

وقال عميد بلدية جالو، شعيب الأمين، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إن المجلس البلدي جالو على استعداد تام لدعم الغرفة الأمنية بالتعاون مع منطقة الخليج العسكرية ومديرية أمن جالو وحرس المنشآت النفطية، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة الأوضاع الأمنية داخل المدينة، ووضع تصورًا لها لضبطها من خلال دوريات ليلية للغرفة ونقاط تفتيش خلال فترة النهار لمديرية الأمن.

وتعقد مدينة جالو اجتماعات أمنية بشكل متكرر أخيرًا، فيما ترسل الجهات الأمنية والعسكرية دوريات صحراوية بشكل مستمر، فضلًا عن قيام دوريات يومية تتفقد المواقع الحيوية بعد هجوم تازربو الأخير الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى ومخطوفين.

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