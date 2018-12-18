ضبط 120 مهاجرًا غير شرعي في جالو

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 08:30 صباحا

تمكن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الواحات من ضبط 120 مهاجرًا غير شرعي داخل المدينة من الجنسيتين التشادية والسودانية، بعد حمله تفتيش واسعة على العمالة الوافدة.

وقال مدير أمن جالو، المقدم خالد العبار، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إن هذه الحملة تأتي في إطار الخطة الأمنية رقم 1 لسنة 2018، والتي وضعتها مديرية الأمن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى لضبط الشارع العام.

وطالب العبار الجهات المسؤولة بتوفير مركز إيواء لهم ووسائل نقل إلى مركز الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن أقرب مركز ترحيل يوجد في مدينة الكفرة جنوبًا، والتي تبعد حوالي 600 كلم عن مدينة جالو.

وأوضح العبار أن مديرية الأمن بجالو مستمرة في عملها لضبط المخالفين القانون كافة داخل نطاق البلدية رغم قلة الإمكانات، مشيرًا إلى أن الحملات ستكون مستمرة في إطار الغرفة الأمنية المشتركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع عملات أجنبية وعربية بالسوق الموازية
ليبيا
أبو نوارة مدربا للأهلي طرابلس
رياضة محلية
ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
أحد مؤسسي «غضب فزان» عن مذكرة النائب العام: مستعد للمثول أمام القضاء
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
انخفاض حاد لـ«داو جونز» مع هبوط أسهم «جونسون آند جونسون» 10%
اقتصاد
قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

براوني النوتيلا