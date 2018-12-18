ضبط 120 مهاجرًا غير شرعي في جالو

تمكن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الواحات من ضبط 120 مهاجرًا غير شرعي داخل المدينة من الجنسيتين التشادية والسودانية، بعد حمله تفتيش واسعة على العمالة الوافدة.

وقال مدير أمن جالو، المقدم خالد العبار، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إن هذه الحملة تأتي في إطار الخطة الأمنية رقم 1 لسنة 2018، والتي وضعتها مديرية الأمن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى لضبط الشارع العام.

وطالب العبار الجهات المسؤولة بتوفير مركز إيواء لهم ووسائل نقل إلى مركز الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن أقرب مركز ترحيل يوجد في مدينة الكفرة جنوبًا، والتي تبعد حوالي 600 كلم عن مدينة جالو.

وأوضح العبار أن مديرية الأمن بجالو مستمرة في عملها لضبط المخالفين القانون كافة داخل نطاق البلدية رغم قلة الإمكانات، مشيرًا إلى أن الحملات ستكون مستمرة في إطار الغرفة الأمنية المشتركة.