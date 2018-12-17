توزيع معدات ومستلزمات طبية على ذوي الإعاقة في بني وليد

شرع مكتب صندوق التضامن الاجتماعي فرع سوف الجين في بني وليد، اليوم الإثنين، في توزيع عدد من المعدات والمستلزمات الطبية والحفاظات على عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي للصندوق لـ«بوابة الوسط» أن التوزيع جرى «وفقا للكشوفات التي تم إعدادها من واقع الملفات التي قام باستلامها قسم شؤون المعاقين بالفرع خلال الفترة الماضية».

وذكر المكتب الإعلامي، أن عملية التوزيع «ستستمر بانتظام على الأشخاص المسجلين حتى انتهاء الكمية الموجودة في المخازن الخاصة بفرع صندوق التضامن الاجتماعي فرع سوف الجين».

وأضاف مكتب صندوق التضامن الاجتماعي سوف الجين أنه مستمر في تقديم خدماته لفئات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عدة مراكز منها مركز سوف الجين للتوحد، ومركز الصم وضعف السمع، وغيرها من المراكز الخدمية التابعة للصندوق.