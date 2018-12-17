وضع حجر الأساس للنصب التذكاري لشهداء «البنيان المرصوص» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 09:57 مساء

أعلن المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» عن وضع حجر الأساس للنصب التذكاري لشهداء العملية العسكرية التي تمكنت من استعادة المدينة من قبضة تنظيم «داعش» خلال العام 2016، وفق ما نشره المكتب عبر صفحته على «فيسبوك».

وأقيم بمدينة سرت اليوم الاثنين حفل بمجمع قاعات واغادوغو بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير المدينة من تنظيم «داعش» حضرها قادة «البنيان المرصوص» وعدد من المسؤولين الأمنين والعسكريين والمحليين والقيادات الاجتماعية في منطقة سرت.

وتغيب عن حضور الحفل أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عن منطقة سرت ووزراء حكومة الوفاق الوطني الذين أكدت بلدية سرت أنها وجهت دعوات الحضور إليهم من أجل المشاركة في الاحتفال.

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