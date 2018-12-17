كوريا الجنوبية تقدم مليون دولار إضافية لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا

وقع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا سونغسو تشوي، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، سلطان حاجييف، اليوم الإثنين، اتفاقًا لزيادة مساهمة كوريا الجنوبية في صندوق دعم تحقيق الاستقرار في ليبيا بنحو مليون دولار إضافية.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا في بيان عبر موقعه على الإنترنت «بهذا التبرع الجديد، فإن الأموال التي قدمتها كوريا الجنوبية لمبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا بلغت 3 ملايين دولار أمريكي».

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن حوالي مليوني شخص في ليبيا يستفيدون من الخدمات التي استعادها صندوق تحقيق الاستقرار في كل من بنغازي وككلة وأوباري وسبها وسرت وبني وليد وطرابلس الكبرى.

وقال سفير جمهورية كوريا لدى ليبيا سونغسو تشوي «ستواصل جمهورية كوريا العمل عن كثب مع الشركاء الليبيين والدوليين من أجل استقرار وإعادة بناء ليبيا. آملًا أن تسهم مساهمتنا خلال المرحلة القادمة لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا في تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين الليبيين».

وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، سلطان حاجييف أن هذه المساهمة من جمهورية كوريا الجنوبية ستساهم في «تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجهها ليبيا».

وأضاف «أود أن أشكر جمهورية كوريا على هذه المساهمة. وأقر أيضًا بالمشاركة المهنية والمدخلات القيمة من نظرائنا الكوريين لدعم الشركاء الليبيين في تحديد احتياجات الاستقرار الأكثر صلة ببرامج العمل التي يجري تنفيذها تحت إشراف صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا».

كما أكد حاجييف أن صندوق تحقيق الاستقرار سيواصل العمل بشكل قوي ومكثف لتعزيز قدرة الحكومة الليبية على تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز سلطات الدولة الشرعية والمعترف بها دوليًا وتشجيع الوحدة الوطنية بين جميع الليبيين.