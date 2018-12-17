الشركة العامة للكهرباء تتعهد بدعم مشروعاتها واستكمال مبنى فرع بني وليد

تعهدت الشركة العامة للكهرباء، بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ عدد من مشاريعها واستكمال مبنى فرع الشركة في بلدية بني وليد، على ما أفاد الناطق باسم المجلس البلدي زايد أبوقدندش «بوابة الوسط».

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة بمقر الشركة في العاصمة طرابلس مع عميد بلدية بني وليد سالم عليوان.

وقال أبوقدندش إن لقاء عميد بلدية بني وليد مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء خصص لمناقشة المشاكل التي تعاني منها فروع الشركة في البلدية ووضع الشبكة العامة للكهرباء في المدينة.

وأوضح أن عليوان وحمزة تطرقا خلال اللقاء إلى النقص الشديد في خدمات الكهرباء ومشاريعها في البنية التحتية ومد الكوابل ومشاكل إنعدام الإنارة داخل المدينة، وبحثا كيفية وضع حلول جذرية وعاجلة ودعم فروع الشركة في بني وليد.

وأضاف أبوقدندش أن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة «أكد استعداد الشركة التام لدعم فروع بني وليد» و«تعهد بتقديم الدعم اللازم لاستكمال المبنى الخاص بالشركة بمدينة بني وليد».