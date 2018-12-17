سفير أسبانيا يبدي رغبة بلاده في تفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 08:29 مساء

عبّـر سفير المملكة الإسبانية، فرانسيسكو دي ميغال، عن رغبة مدريد في تفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع ليبيا، مؤكدًا رغبة الشركات الإسبانية في العودة واستئناف تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال المفوض بوزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، اليوم الاثنين، للسفير فرانسيسكو دي ميغال بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن اللقاء جرى خلاله التباحث حول جملة من المسائل الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، وتطرق إلى مناقشة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه حكومة الوفاق الوطني لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه الملف الاقتصادي في ليبيا.

وأضاف أن السفير ميغال عبّـر خلال اللقاء «عن رغبة بلاده في تفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع ليبيا» وأكد «رغبة الشركات الإسبانية لاستئناف تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا وتوسيع نشاطها في مجالات الاتصالات واستكشاف وإنتاج النفط والغاز».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن «وجهات النظر» بين العيساوي وميغال «توافقت حول أهمية الإعداد لاجتماعات اللجنة المشتركة الليبية الإسبانية على المستوى التنفيذي»، وأكدا «في نهاية الاجتماع على أهمية التواصل بين الجهات الاقتصادية والتجارية والمؤسسات بما يحقق المصالح المشتركة في كلا البلدين».

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