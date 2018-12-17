رئيس النيجر: ميزانية الدفاع تضاعفت بسبب تهديدات الإرهابيين على حدود ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 07:11 مساء

قال رئيس النيجر إيسوفو محمدو إن بلاده تنفق 20% من ميزانية الدولة على الأمن بسبب تزايد التهديدات الأمنية على الحدود الليبية.

وأوضح الرئيس إيسوفو خلال مؤتمر دولي حول التحصين واللقاحات بدولة الإمارات العربية أمس الأحد، أن النيجر تعيش العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية، والديموغرافية، حيث توجد العديد من الجماعات الإرهابية على حدود النيجر مع ليبيا وبوركينا فاسو، ومالي، ما ألزم الحكومة بتخصيص 20% من ميزانية الدولة للأمن، وجزء كبير من هذه الميزانية كان يمكن تخصيصه للخدمات الصحية حسب قوله.

وكان الرئيس محمدو يشكو من هشاشة المساعدة الصحية الدولية للنيجر في مجال تحصين الأطفال من مختلف الأمراض في مقابل تزايد ميزانية الدفاع. ولطالما شكا الرئيس النيجري من الوضع الأمني في ليبيا وانعكاساته على جيرانها في دول جنوب الصحراء الكبرى.

واعتبر في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي «أن المشكلة الحقيقية اليوم هي الفوضى في ليبيا حيث ازدادت المشاكل الأمنية في المنطقة منذ بداية الأزمة في ليبيا عام 2011. لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى التعبئة حتى يمكن إيجاد حل لهذه الأزمة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع عملات أجنبية وعربية بالسوق الموازية
ليبيا
أبو نوارة مدربا للأهلي طرابلس
رياضة محلية
ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
أحد مؤسسي «غضب فزان» عن مذكرة النائب العام: مستعد للمثول أمام القضاء
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
انخفاض حاد لـ«داو جونز» مع هبوط أسهم «جونسون آند جونسون» 10%
اقتصاد
قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بؤبؤ عينيك يعكس مدى حالة إجهادك