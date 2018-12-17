السراج يصدر تعليمات بتجهيز ودعم مستشفيي زوارة المركزي والبحري

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن رئيس المجلس فائز السراج أصدر تعليماته بتجهيز مستشفى زوارة المركزي بعد الانتهاء من صيانته، ودعم مستشفى زوارة البحري لتحسين ما يقدمه من خدمات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الإثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس عميد بلدية زوارة حافظ ساسي.

وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن اللقاء تناول سير العمل بالمشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها خلال زيارة السراج لمدينة زوارة، وإيجاد حلول لما صادف بعضها من مصاعب خاصة بالمستشفى المركزي.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه «تقرر عودة الشركة المنفذة لإكمال صيانته، وأصدر (السراج) تعليماته بتجهيز المستشفى فور الانتهاء من أعمال الصيانة، إضافة لدعم المستشفى البحري لتحسين ما يقدمه من خدمات، وحلحلة المختنقات بعدد من المرافق الأخرى».