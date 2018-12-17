وصول الشحنة الأولى من تجهيزات مستشفى الظهرة القروي إلى بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 06:03 مساء

استلمت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، الاثنين، الشحنة الأولي من تجهيزات مستشفى الظهرة القروي والتي اشتملت على معدات وأجهزة طبية مخصصة للمستشفى.

وقال الناطق باسم إدارة الخدمات الصحية ببني وليد، محمد أبوالنيران إن الشحنة تحتوي على أجهزة تعقيم وأجهزة تخدير وجهاز تخطيط القلب وأجهزة ضغط وأجهزة موجات فوق الصوتية وأجهزة تنفس اصطناعي وطاولة خاصة بالعمليات.

وأضاف أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن هناك عدة شحنات أخرى ستصل خلال الفترة القادمة إلى مستشفى الظهرة القروي الذي نوه إلى أنه سيبدأ العمل فيه «بعد تجهيزه تجهيزًا كاملًا في أقرب فرصة ممكنة».

يشار إلى أن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد اتفقت مع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، محمد هيثم، خلال زيارته إلى المدينة في أكتوبر الماضي على تطوير مركز الظهرة الصحي وتحويله إلى مستشفى قروي.

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