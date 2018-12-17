وفد من الكفرة يطلع «تعليم الوفاق» على احتياجات القطاع في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 05:37 مساء

اطلع وفد من بلدية الكفرة، وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني لشؤون الديوان والتعليم العام، عادل جمعة، على احتياجات مراقبة التعليم والمؤسسات التعليمية بمنطقة الكفرة.

وضم وفد الكفرة الذي اجتمع مع وكيل وزارة التعليم بمكتبه في طرابلس كلاً من عميد البلدية عبدالرحمن عقوب، ومراقب التعليم عبدالله امجيحيد ومدير مكتب التوثيق والمعلومات بمراقبة التعليم سليمان أبوستة.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وفد بلدية الكفرة بحث مع وكيل الوزارة عادل جمعة «سبل تفعيل مشاريع الصيانة المتوقفة بعدد من المؤسسات التعليمية بالمنطقة».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة إجراءات وضوابط اعتماد الملاك الوظيفي لمراقبة التعليم ببلدية الكفرة من قبل وزارة التعليم، وكيفية استفادة المعلمين بالمنطقة من علاوة الحصة الممنوحة لهم...

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