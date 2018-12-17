الحرس البلدي ببني وليد يطالب أصحاب المحال التجارية بإتمام إجراءاتهم القانونية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 05:32 مساء

طالب جهاز الحرس البلدي في بني وليد، أصحاب المحال التجارية في المدينة، بضرورة إنهاء واتمام إجراءاتهم القانونية، محذرًا من لا يملكون التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقام أعضاء فرع جهاز الحرس البلدي في بني وليد اليوم الاثنين، بجولة تفتيشية على العديد من المخابز المقاهي ومحال الحلاقة والمصحات والصيدليات والمختبرات الطبية داخل نطاق مدينة بني وليد.

وقال رئيس الحرس البلدي ببني وليد، مصطفى حسن لـ«بوابة الوسط» إن الجولة «جاءت حرصاً على سلامة وصحة المواطن وتأدية للواجب الوطني»، مطالبًا الجهات المعنية بتوفير الآليات والمعدات والمركبات لفرع الجهاز في بني وليد.

وأوضح حسن أن الجولة التفتيشية استهدفت متابعة الإجراءات القانونية والتراخيص والشهادات الصحية للعاملين بالأنشطة الخدمية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للشروط والضوابط القانونية.

ودعا رئيس فرع جهاز الحرس البلدي في بني وليد، المواطنين في المدينة إلى ضرورة التجاوب معهم والتعاون للمساعدة في القضاء على الظواهر السلبية التي تضر المواطن مباشرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبو نوارة مدربا للأهلي طرابلس
رياضة محلية
ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
أحد مؤسسي «غضب فزان» عن مذكرة النائب العام: مستعد للمثول أمام القضاء
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
انخفاض حاد لـ«داو جونز» مع هبوط أسهم «جونسون آند جونسون» 10%
اقتصاد
قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بؤبؤ عينيك يعكس مدى حالة إجهادك