الحرس البلدي ببني وليد يطالب أصحاب المحال التجارية بإتمام إجراءاتهم القانونية

طالب جهاز الحرس البلدي في بني وليد، أصحاب المحال التجارية في المدينة، بضرورة إنهاء واتمام إجراءاتهم القانونية، محذرًا من لا يملكون التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقام أعضاء فرع جهاز الحرس البلدي في بني وليد اليوم الاثنين، بجولة تفتيشية على العديد من المخابز المقاهي ومحال الحلاقة والمصحات والصيدليات والمختبرات الطبية داخل نطاق مدينة بني وليد.

وقال رئيس الحرس البلدي ببني وليد، مصطفى حسن لـ«بوابة الوسط» إن الجولة «جاءت حرصاً على سلامة وصحة المواطن وتأدية للواجب الوطني»، مطالبًا الجهات المعنية بتوفير الآليات والمعدات والمركبات لفرع الجهاز في بني وليد.

وأوضح حسن أن الجولة التفتيشية استهدفت متابعة الإجراءات القانونية والتراخيص والشهادات الصحية للعاملين بالأنشطة الخدمية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للشروط والضوابط القانونية.

ودعا رئيس فرع جهاز الحرس البلدي في بني وليد، المواطنين في المدينة إلى ضرورة التجاوب معهم والتعاون للمساعدة في القضاء على الظواهر السلبية التي تضر المواطن مباشرة.